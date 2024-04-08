طقس الإثنين.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الصباح والليل، ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة محليا فوق السهول الشمالية والوسطى، الأطلس، الريف وشمال-غرب الأقاليم الجنوبية.

ومن المحتمل كذلك نزول قطرات مطرية خلال الزوال والليل بالأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية. كما يرتقب أن يكون الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وسيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية مع تناثر حبات من الغبار أو الرمال بكل من الأطلس، الساحل المتوسطي، المنطقة الشرقية وبجنوب ووسط البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و10 درجات بالأطلس والريف، ما بين 15 و 20 درجة بكل من المنطقة الشرقية، الأقاليم الجنوبية والجنوب-الشرقي. وستكون ما بين 10و 15 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا ضئيلا شمال البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا شمال آسفي ، وهائجا إلى قوي الهيجان جنوبها .