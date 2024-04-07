أزيد من 90 قـ..ـتيلا في غرق مركب قبالة سواحل موزمبيق

قضى 90 شخصا على الأقل في غرق مركب صيد مكتظ كان يتم استعماله كعبّارة قبالة الساحل الشمالي لموزمبيق، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأحد.

وأفاد مسؤولون أن القارب الذي كان يحمل حوالى 130 شخصا واجه مشاكل أثناء محاولته الوصول إلى جزيرة قبالة إقليم نامبولا.

وقال وزير الدولة لإقليم نامبولا (شمال) خايمي نيتو “لأن القارب كان مكتظا وغير مناسب لنقل الركاب انتهى به الأمر إلى الغرق… فقد 91 شخصا حياتهم”.