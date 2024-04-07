This handout picture taken and released on March 18, 2019 by the United Nations World Food Programme (WFP) shows damages in Beira, Mozambique, in the aftermath of the passage of the cyclone Idai. - A cyclone that ripped across Mozambique and Zimbabwe has killed at least 162 people with scores more missing and caused "massive and horrifying" destruction in the Mozambican city of Beira, authorities and the Red Cross said on March 18, 2019. (Photo by Déborah NGUYEN / WFP / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / UN WFP / DEBORAH NGUYEN" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

أزيد من 90 قـ..ـتيلا في غرق مركب قبالة سواحل موزمبيق

2024-04-07 / 22:56
1

قضى 90 شخصا على الأقل في غرق مركب صيد مكتظ كان يتم استعماله كعبّارة قبالة الساحل الشمالي لموزمبيق، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأحد.

وأفاد مسؤولون أن القارب الذي كان يحمل حوالى 130 شخصا واجه مشاكل أثناء محاولته الوصول إلى جزيرة قبالة إقليم نامبولا.

وقال وزير الدولة لإقليم نامبولا (شمال) خايمي نيتو “لأن القارب كان مكتظا وغير مناسب لنقل الركاب انتهى به الأمر إلى الغرق… فقد 91 شخصا حياتهم”.

2024-04-07 / 22:56
1

مقالات ذات صلة

الجزائر.. توقيف بائع خضار يروج للمخدرات أمام مسجد بالعاصمة

2024-04-07 / 22:34

بلدة نمساوية تسجل درجة حرارة قياسية في فترة مبكرة…

2024-04-07 / 19:18

السنغال..وزير الدفاع الجديد خريج المدرسة الجوية الملكية بمراكش

2024-04-07 / 18:32

ظاهرة غريبة..ظهور دوائر من الدخان في سماء إيطاليا

2024-04-07 / 17:23

اسبانيا ..توقيف مغربيات بسبب تزوير حوادث عنف لأجل أوراق…

2024-04-07 / 17:14

ترامب ينجح في تعبئة 50 مليون دولار لحملته الانتخابية…

2024-04-07 / 16:56

كسوف كلي للشمس نادر مرتقب بأمريكا الشمالية

2024-04-07 / 16:31

بعد انتظار طويل.. الإعلان عن فائز بجائزة الـ1.3 مليار…

2024-04-07 / 15:43

إسرائيل تؤكد مشاركتها في مفاوضات القاهرة الجديدة بشأن غزة

2024-04-07 / 14:05

إسرائيل تعلن سحب قواتها من جنوب قطاع غزة

2024-04-07 / 13:23

تعليق واحد

  1. المخدرات منتشرة في كل مكان وزمان وفي جميع المدن وتحميهم السلطات مقابل بقشيش هذا حال الدول العربية كلها

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى