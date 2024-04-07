تتويج علامة KINEDORSAL بأفضل منتج لسنة 2024 عن فئة الافرشة

هبة بريس -اقتصاد

توجت علامة KINEDORSAL المختصة في الأفرشة بجائزة “منتج العام ” لسنة 2024، وذلك بعد الكشف عن نتائج استطلاع أجرتها شركة Nielsen المستقلة والرائدة على المستوى العالمي في مجال أبحاث السوق، من خلال معرفة آراء المستهلكين.

وتم الكشف عن النتائج بعد معرفة آراء لجنة تتكون من 3000 مستهلك مغربي من عدة مناطق، بالإضافة إلى اختبار المنتج في وضع حقيقي لمدة أربعة أسابيع من قبل 120 أسرة، مما يعكس التزام العلامة التجارية KINEDORSAL بتلبية الاحتياجات الحقيقية للمواطنين والمواطنات.

وتبصم KINEDORSAL اليوم على حضورها في السوق كعلامة رائدة في قطاع الأفرشة الطبية، حيث تعزز موقعها بفضل التزامها الثابت بالابتكار والبحث والتطوير، وهو ما يؤكده التعاون الناجح مع الجمعية المغربية للطب الفيزيائي وإعادة التأهيل SOMAREF، التي تجمع بين الأطباء المتخصصين في الظهر والمفاصل، رغبتها في تصميم منتجات تجمع بين الراحة والدعم.

وفي هذا الصدد، قال نبيل مرنيسي مدير التسويق والمبيعات : « نعمل داخل KINEDORSAL باقتناع كبير بأن كل مغربي يستحق أن يحظى بنوم مريح وصحي يسمح له بالاستمتاع بحياته اليومية بشكل أفضل. تمكنا من خلال الجمع بين البحث المتقدم والاستماع المكثف لاحتياجات المستهلكين من إحداث مجموعة من المنتجات التي لا تساهم فقط على تحسين جودة النوم، لكنها تعمل على إثراء جودة الحياة اليومية لكل مستعمليها. اليوم، يؤكد حصولنا على جائزة منتج العام في المغرب مهمتنا المتمثلة في مساعدة كل مغربي في الحصول على نوم صحي، ومرافقته لجعل حياته اليومية أفضل. »

وترتكز منهجية عمل KINEDORSAL على الاستماع الدقيق وفهم التوقعات المتطورة للمستهلكين، مما يسمح لها بضمان الجودة والتميز، ويتجسد ذلك من خلال مجموعة منتجات KINEDORSAL التي تشمل أحدث الابتكارات التكنولوجية لتلبية كل الاحتياجات، خاصة فيما يتعلق بالصحة والطاقة والراحة.

يعكس هذا التتويج التزام KINEDORSAL المستمر بالابتكار والجودة، حيث يكون المستهلك دائمًا في صميم اهتماماتها، كما أنه يعكس طموحها في المضي قدمًا دائمًا، وتقديم حلول النوم التي تغير الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات.