أسواق البيضاء تضج بالزبناء لاقتناء ملابس ومستلزمات العيد
تشهد الأسواق الكبرى على مستوى العاصمة الاقتصادية إقبالا كثيفا من طرف البيضاويين، وذلك تزامنا مع ليلة القدر وعشية عيد الفطر الذي تفصلنا عليه يومين أو ثلاثة أيام فقط .
وتوافد على هذه الأسواق، لاسيما منطقة “كراج علال ” و“درب عمر”،وغيرها من المناطق العديد من المواطنين، حيث بدت الحركة التجارية منتعشة بشكل ملحوظ بسبب اقبال ساكنة العاصمة الاقتصادية على اقتناء ملابس العيد ومستلزماتها .
كما انتعشت محالّ بيع الحلويات التي تشهد سنويا خلال هذه الفترة إقبالا كبيرا للمواطنين الراغبين في اقتناء الحلويات بمختلف أشكالها وأثمانها وهو ما أكده مواطنون في تصريحات متفرقة لجريدة “هبة بريس “حيث أكدوا أن الإقبال خلال هذه الأيام أفضل من السابق متمتين أن يبقى الحال كما هو عليه دائما .
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بالفعل عند اقتراب موعد العيد الفطر تشهد الأسواق المغربية اكتضاض المواطنين لإقتناء ملابس جديدة للأطفال وإدخال البهجة والسرور عليهم .
ستعطي قفزة كبيرة من ناحية الاقتصاد الذي عرف في السنوات الأخيرة انخفاض في المبيعات .
انتعشت المحلات التجارية في شراء ملابس نسائية ورجالية ملابس تقليدية وكذا الملابس الجاهزة للأطفال وهذه هي اجواء اقتراب العيد بالمغرب،مسبقاً عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير صحة وعافية وسلام للجميع .
ولا ننسى الإقبال الكبير على المخبزات لاقتناء الحلويات بمختلف أنواعها ولكن نصيحتي خوذوا الحيطة والحذر من ظاهرة الغش في جودة الحلويات .
شراء الملابس العيد وكذا الحلويات الحمدلله في هذه الفترة ينتعش كثيرا من التجار بيع الحلويات والملابس مما يساعدون في ارتفاع الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ
كسوة العيد ستدخل الفرحة والسرور على الأطفال وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم عيد الفطر.
أقول لكم كسوة العيد ارتفعت هذه السنة والسبب هم المضاربين في ارتفاعها وخاصة في الأعياد الدينية ويجدونها فرصة للهب والنصب لهذا لا تعطوا الفرصة لهم لهؤلاء اللصوص الذين ينهبون جيوب المواطنين.