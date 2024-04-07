نشرة إنذارية.. طقس حار ورياح قوية محملة بالغبار بعدد من مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وهبات رياح قوية مع تطاير محلي للغبار ما بين غد الاثنين والجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل هبات رياح قوية مع تطاير محلي للغبار (من 70 إلى 90 كلم/س) غدا الإثنين من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الحادية عشر ليلا، بكل من اسا – الزاك، وسيدي إفني، وطانطان، وكلميم، والسمارة.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم تسجيل الظاهرة نفسها من يوم غد الإثنين على الساعة الثانية بعد الزوال إلى يوم بعد غد الثلاثاء على الساعة السادسة مساء، بكل من الصويرة، وشيشاوة، وفكيك والرشيدية.

وأضافت المديرية أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر (ما بين 35 و39 درجة) بكل من طاطا، وتارودانت، وكلميم، وأسا – الزاك، والسمارة، وذلك من يوم الثلاثاء إلى يوم الجمعة المقبل.

كما يرتقب، حسب المصدر نفسه، تسجيل موجة حر من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة المقبل بكل من إنزكان، وايت ملول، وأكادير إداوتنان، وشتوكة ايت باها، وسيدي إفني، وطانطان، والعيون، وطرفاية، وبوجدور، وأوسرد، ووادي الذهب بدرجة حراراة تتراوح ما بين 36 و40 درجة، وفي كل من الفقيه بنصالح، وأزيلال، وبني ملال، وسيدي بنور، وسطات، والحوز، وشيشاوة، وقلعة السراغنة، والصويرة ومراكش، والرحامنة، واسفي، واليوسفية، بدرجة حرارة تتراوح بين 34 و38 درجة.