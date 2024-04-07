قصف جوي ينهي حياة موريتانيين بالمنطقة العازلة

لقي منقبين موريتانيين عن الذهب، مصرعهما جراء تعرضهم لقصف خارج الحدود الشمالية للبلاد وفق ما نقلته جريدة” أنباء ” الموريتانية.

وأكدت جريدة “أنباء الموريتانية” مقتل شخصين كانوا ضمن مجموعة , تعمل فى التنقيب عن الذهب خارج حدود موريتاتيا الشمالية, بالمنطقة العازلة التي أضحت مقبرة لمرتزقة البوليساريو .

وقال المصدر ذاته أن الموريتانيين لقيت نصرعهما أمس السبت داخل المنطقة العازلة القريبة من حدود ولاية تيرس زمور شمال موريتانيا وقد تم نقل جثمان الفقيدين إلى عاصمة الولاية (ازويرات) قبل ان يتم نقلهما إلى انواكشوط .

وكانت وزارة الداخلية فى موريتانيا ، حذرت عبر بلاغات متكررة ، المنقبين عن الذهب التقليدي من تجاوز حدود البلاد، والتنقيب خارجها، لأن ذلك يعرض حياتهم للخطر.