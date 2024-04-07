بلدة نمساوية تسجل درجة حرارة قياسية في فترة مبكرة من العام

سجلت بلدة في جنوب النمسا الأحد حرارة قياسية وصلت إلى 30 درجة مئوية لتكون أول منطقة في البلاد تبلغ فيها الحرارة هذا المستوى في هذه الفترة المبكرة من العام، على ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

وجاء إعلان المعهد الفدرالي النمسوي للجيولوجيا والجيوفيزياء والأرصاد الجوية وعلم المناخ في وقت تشهد دول في مختلف أنحاء العالم أنماط طقس قاسية ينسبها الخبراء إلى ظاهرة الاحتباس الحراري.