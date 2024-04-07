Goma, North Kivu, DRC – August 1, 2022 –Jean-Pierre Lacroix, the United Nations Under-Secretary-General in charge of Peace Operations accompanied by MONUSCO SRSG Bintou Keita, UN Military Adviser General Biame Diop, UN Police Adviser Commissioner Luís Carrilho, visited Goma after MONUSCO was targeted by violent anti-UN protests the past week and there was a loss of life. The delegation attended a memorial service for those who lost their lives in the protest. The delegation visited the RVA logistics base and Level III hospital site, which were attacked and looted. The delegation met with the North Kivu Governor. Later, the delegation participated in a Town Hall meeting with staff throughout the country to address their concerns. Photo: MONUSCO/Kevin Jordan

السنغال..وزير الدفاع الجديد خريج المدرسة الجوية الملكية بمراكش

2024-04-07 / 18:32
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تشير السيرة الذاتية لوزير الدفاع السنغالي الجديد ، بيرام ديوب الذي عين مؤخرا إلى كونه خريج المدرسة الجوية الملكية بمراكش .

ولد الجنرال بيرام ديوب، وزير الدفاع السنغالي الجديد، في تييس عام 1961، والتحق بالمدرسة العسكرية في سانت لويس حيث حصل على البكالوريا العلمية عام 1981.

وفي نفس العام، التحق بالمدرسة الملكية للطيران بمراكش، التي غادرها عام 1985 حاصلا على دبلوم في هندسة الطيران وطيار النقل حيث واصل تدريبه في كندا قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة كضابط سلامة الطيران في كاليفورنيا.

وفي عام 1994، توجه إلى فرنسا حيث أصبح قائداً ثم مدرباً. وفي هذه الأثناء، تولى مناصب عليا نيابة عن بلاده التي عاود الاتصال بها في عام 2015، كرئيس لأركان القوات الجوية في عام 2015 ومن ديسمبر 2017 إلى يناير 2019، شغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية قبل تعيينه مؤخرا وزيرا للدفاع عقب انتخاب رئيس جديد للبلاد .

2024-04-07 / 18:32
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