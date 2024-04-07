السنغال..وزير الدفاع الجديد خريج المدرسة الجوية الملكية بمراكش

تشير السيرة الذاتية لوزير الدفاع السنغالي الجديد ، بيرام ديوب الذي عين مؤخرا إلى كونه خريج المدرسة الجوية الملكية بمراكش .

ولد الجنرال بيرام ديوب، وزير الدفاع السنغالي الجديد، في تييس عام 1961، والتحق بالمدرسة العسكرية في سانت لويس حيث حصل على البكالوريا العلمية عام 1981.

وفي نفس العام، التحق بالمدرسة الملكية للطيران بمراكش، التي غادرها عام 1985 حاصلا على دبلوم في هندسة الطيران وطيار النقل حيث واصل تدريبه في كندا قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة كضابط سلامة الطيران في كاليفورنيا.

وفي عام 1994، توجه إلى فرنسا حيث أصبح قائداً ثم مدرباً. وفي هذه الأثناء، تولى مناصب عليا نيابة عن بلاده التي عاود الاتصال بها في عام 2015، كرئيس لأركان القوات الجوية في عام 2015 ومن ديسمبر 2017 إلى يناير 2019، شغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية قبل تعيينه مؤخرا وزيرا للدفاع عقب انتخاب رئيس جديد للبلاد .