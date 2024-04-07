“البيجيدي” يرفض ملتمس الرقابة ويرشح بوانو لرئاسة مجلس النواب

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يومأمس السبت 06 أبريل اجتماعا استثنائيا خصص للمناقشة والتقرير بخصوص مقترح تقديم ملتمس الرقابة بمجلس النواب وكذا موقف الحزب خلال عملية انتخاب رئيس مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.

وكشف بلاغ “البيجيدي” توصلت هبة بريس بنسخة منه أنه بخصوص النقطة الأولى المتعلقة بملتمس الرقابة، قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالإجماع ” عدم المشاركة في تقديم ملتمس الرقابة الذي اقترحه أحد أحزاب المعارضة بطريقة انفرادية وصاحبه بالترويج لمجموعة من التفاهمات المزعومة وغير الصحيحة، مؤكدة أن الحزب ومجموعته النيابية وكل مناضليه ومناضلاته سيواصلون بنفس الروح ونفس القوة القيام بواجبهم من موقع المعارضة كما قرر ذلك الحزب منذ أول يوم، وهو ما جسده الحزب دون توقف طيلة عمر هذه الحكومة من خلال مجموعة من المواقف والبلاغات والندوات لمواجهة كل القرارات والاختيارات الخاطئة لهذ الحكومة الفاشلة والضعيفة وفضح حالات تضارب المصالح، والدفاع بتفان عن ثوابت ومرجعية الأمة المغربية، وعن مصالح الوطن والمواطنين والمواطنات.”

وأضاف بلاغ العدالة والتنمية أنه بخصوص النقطة الثانية المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس النواب، قررت الأمانة العامة بالأغلبية ترشيح عبد الله بووانو باسم الحزب لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية للتعبير بوضوح عن موقف الحزب من هذه العملية الانتخابية.