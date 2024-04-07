كسوف كلي للشمس نادر مرتقب بأمريكا الشمالية
سيكون الملايين من سكان دول أمريكا الشمالية ، يوم الاثنين في 8 أبريل، على موعد مع كسوف كلي للشمس نادر لن يتكرر في هذا الجزء من العالم قبل سنة.
وحسب وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، فإن هذا الكسوف سيبدأ فوق جنوب المحيط الهادي، ويصل مساره إلى ساحل المكسيك على المحيط الهادي نحو الساعة 11:07 صباحا بتوقيت المحيط الهادي، قبل دخوله الولايات المتحدة في تكساس.
ويحدث الكسوف الشمس الكلي عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، ويحجب قرص الشمس بالكامل عن ناظر الأرض.
ويُعد الكسوف فرصة ذهبية للعلماء لدراسة الشمس والأرض بطرق غير ممكنة في أي وقت آخر. فعندما يحجب القمر ضوء الشمس، يمكن للعلماء رؤية الغلاف الجوي للشمس، وهو أمر غير مرئي عادةً.
كما يمكنهم دراسة تأثير الشمس على الغلاف الجوي للأرض، وفهم كيفية تفاعل هذين الكوكبين مع بعضهما البعض.
8 تعليقات
أثناء مشاهدة ظاهرة الكسوف الشمسي يجب الإكثار من الاستغفار والدعاء والصلاة.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذاً رأيتم ذالك فادعوا الله تعالى وكبروا وتصدقوا)
هل سبق لأحد شاهد هذه الظاهرة الكسوف الشمسي الكلي؟؟
سبحان الله العظيم سبحان الخالق الذي خلق السماوات والأرض وجعل كل شيء فيه خيراً ونستغفر ونحمد الله حمداً كثيرا .
هل سيكون تأثير هذا الكسوف الكلي على المغرب؟؟
قال تعالى فى كتابه الحكيم (قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون، قل أريتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة يأتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون)
ظاهرة الكسوف الكلي ظاهرة فريدة من نوعها يمكن مشاهدتها اتمنى أن تمر عليكم هذه الفرصة الناذرة .
بلاء يصيب الأمة الأمريكية النهاية قربت