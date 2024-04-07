لماذا لم يتم تفعيل المجلس الاستشاري للشباب؟

2024-04-07 / 14:48
4

ساءل عبد الواحد الشافقي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الحكومة حول أسباب عدم تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

ووجه البرلماني اعلاه سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب، عن عدم خروج هذه المؤسسة إلى الوجود إلى حدود اللحظة لأزيد من 12 سنة على دسترتها بموجب المراجعة الدستورية لسنة 2011، وإحداثها بموجب قانون رقم 89.15.

وسجل أن هذا التأخر » طرح مجموعة من التساؤلات حول أسباب تأخر تفعيل هذه المؤسسة الدستورية، المرتبطة بالرؤية الملكية المتبصرة حول دور الشباب في المجتمع ».

2024-04-07 / 14:48
4

مقالات ذات صلة

السعودية تؤكد سيادة الصومال على كامل أراضيه

2024-04-07 / 18:03

تأجيل محاكمة سارقي تحف ثمينة بضريح مولاي إدريس بفاس

2024-04-07 / 17:35

“البيجيدي” يرفض ملتمس الرقابة ويرشح بوانو لرئاسة مجلس النواب

2024-04-07 / 16:46

النقل عبر “التطبيقات الذكية يصل البرلمان ومطالب بتقنينه

2024-04-07 / 12:45

طقس الأحد.. سحب منخفضة ورياح قوية بهذه المناطق

2024-04-07 / 09:27

اولاد التايمة : شخص أربعيني يــ..ـجهز على ” مياوم…

2024-04-06 / 22:24

مستثمر يهودي يلتجأ إلى منظمة حقوقية ويقدم شكاية إلى…

2024-04-06 / 22:01

منصب عمل مقابل 30 مليون سنتيم ..الغلوسي يدعو الى…

2024-04-06 / 21:28

وزان ..تعاون بين الأمن والدرك يقود إلى حجز شحنة…

2024-04-06 / 20:45

إسبانيا تزود الدرك الملكي المغربي بـ 200 جهاز رؤية…

2024-04-06 / 18:46

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى