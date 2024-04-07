النادي الرياضي للكرة الطائرة لإفران يعقد جمعه العام

ع محياوي _ هبة بريس

جرى بمدينة إفران جمع عام غير عادي لإحياء النادي الرياضي لإفران لكرة الطائرة. بعد سبات عميق دام لعقدين من الزمان.

وحسب مصدر ” هبة بريس ” ، فإن الجمع حضره بعض اللاعبين السابقين ومسيري النادي والمشجعين الشباب.

فبعد مناقشة النظام الأساسي الجديد والموافقة عليه طبقا للنظام الجديد الذي وضعته الوزارة المشرفة والموافقة على الاسم الجديد للنادي الذي أصبح الآن: “جمعية إفران الرياضية للكرة الطائرة”، وافق الحضور في هذا الجمع وبالإجماع على قائمة أعضاء اللجنة التوجيهية الجديدة للجمعية التي قدمها الرئيس السابق المستقيل للنادي السيد عبد المالك منجرة، والذي انتخب رئيسا للجمعية إلى جانب السيد ادريس بغدادي الذي انتخب كاتبا عاما، والسيد عادل معادية أمينا عاما للصندوق، و10 أعضاء آخرين، ضمنهم سيدتان (2).

وبعد ذلك تم عرض القانون الأساسي على أنظار الجميع، وتمت بعد ذلك مناقشته، وبالتالي التصويت عليه ، وقد وقع الإجماع التام على كل مضامينه ، ولم يظهر هناك أي خلاف حول أي فقرة من فقراته .

وأكد رئيس الجمعية في تصريح ل “ هبة بريس” أن الغرض من هاذ الجمع العام هو إتاحة الفرصة أمام طاقات ومواهب وشباب إفران ومناطقه للتعبير عن مواهبهم في رياضة كرة الطائرة والرقي بهذا الفريق بالأقليم الذي يعتبر من الفرق القوية.