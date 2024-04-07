إسرائيل تؤكد مشاركتها في مفاوضات القاهرة الجديدة بشأن غزة

2024-04-07 / 14:05
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قال مسؤول بالحكومة الإسرائيلية لم تكشف وكالة رويترز عن اسمه، الأحد، إن وفدا إسرائيليا سيشارك في أحدث جولة من المفاوضات بالعاصمة المصرية القاهرة، بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة واتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

وتُستأنف الأحد في القاهرة المباحثات الهادفة لإبرام هدنة بين إسرائيل وحماس في غزة، مع تأكيد الحركة الفلسطينية تمسّكها بمطالبها لوقف الحرب التي دخلت شهرها السابع في القطاع المدمر والمهدد بالمجاعة.

وأكدت قناة “القاهرة الإخبارية” أن المباحثات سيشارك فيها رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي ايه”، وليام بيرنز، ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد برنيع، ورئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. ويمثّل الجانب المصري رئيس المخابرات العامة عباس كامل.

2024-04-07 / 14:05
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