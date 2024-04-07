السوبر السعودي.. مواجهة نارية مرتقبة بين الهلال والنصر في نصف النهائي

سيكون استاد محمد بن زايد في أبوظبي الإثنين على موعد مع مواجهة نارية مرتقبة بين الهلال والنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودية لكرة القدم بحلتها الجديدة.

وتقام النسخة الثانية عشرة من الكأس السوبر السعودية بمشاركة أربعة فرق للمرة الأولى وستكون المواجهة الثانية في دور الأربعة بين الاتحاد والوحدة الإثنين أيضاً، على أن يكون النهائي الخميس المقبل.

ويتطلع الهلال لمواصلة انتصاراته القياسية المتتالية التي بلغت 32 في مختلف المسابقات عقب فوزه على الخليج 4-1 في الدوري السعودي.

ويتصدر الهلال الدوري بفارق 12 نقطة عن ملاحقه النصر بعد 27 مرحلة، وبالتالي يسير بثبات نحو الفوز باللقب الذي يشكل أحد أهدافه، الى جانب الفوز بلقب مسابقة دوري أبطال آسيا التي وصل فيه الى نصف النهائي حيث يحل في 16 الحالي ضيفاً على العين الإماراتي قبل أن يلعب إياباً على أرضه في 23 الحالي.

على الجانب الاخر، يتطلع النصر لتحسين صورته وانقاذ موسمه بإحراز الكأس السوبر بعد اتساع الفجوة مع الهلال في الدوري.

ويفتقد الهلال خدمات المهاجم الصربي الكسندر ميتروفيتش وسعود عبد الحميد للإصابة، إضافة للبرازيلي نيمار الغائب منذ فترة بسبب قطع في الرباط الصليبي.

ورغم غياب ميتروفيتش، لا يعاني الهلال هجومياً في ظل تألق البرازيلي فيليبي مالكوم الذي سجل هدفين في فوز الهلال على الخليج. كما تألق صالح الشهري بتسجيله للمباراة الثانية على التوالي.

وقال المدرب البرتغالي للهلال جورجي جيزوس إن “غياب ميتروفيتش مؤكد عن ذهاب وإياب لقاء العين بدوري أبطال آسيا لكن نحن أقوياء حتى بدونه”.

وأضاف “الضغط الذي يمكن أن يكون علينا هو بدني فقط، لكن معنويا نحن أقوياء جداً ولدينا أهداف كبيرة. نحن نمتلك طموحاً عالياً وكبيراً وهذا هو سبب الاستمرارية والشغف لدينا”.

في المقابل، يغيب عن النصر بعض الاسماء ابرزها البرازيلي اندرسون تاليسكا لاصابته في الركبة، وعبد الإله العمري، كذلك الثنائي وليد عبد الله ونواف العقيدي.

كما تلقى النصر ضربة موجعة بعد تأكد غياب سامي النجعي الذي تعرض لإصابة قوية خلال مباراة ضمك في الدوري.

وستكون مباراة الإثنين المواجهة الثالثة التي تجمع الفريقين هذا الموسم بعد أولى في الدوري حين فاز الهلال 3-0 وثانية في كأس موسم الرياض وفاز 2-0.

وتواجه الفريقان مرتين في الكأس السوبر: الاولى عام 2015 على ملعب “لوفتس رود” في لندن في أول نسخة وفاز الهلال 1-0، والثانية في 2020 على استاد الملك فهد الدولي بالرياض وفاز النصر 3-0.

ويحمل الهلال الرقم القياسي لعدد ألقاب المسابقة حيث توج بها 3 مرات اعوام 2015 و2018 و2021، بينما فاز النصر مرتين عامي 2019 و2020.

وسبق ان تقابل المدرب البرتغالي جورج جيزوس ومواطنه لويس كاسترو 11 مرة، وكانت الغلبة لمدرب الهلال بستة انتصارات مقابل ثلاثة لمنافسه.

وأراح كاسترو عناصره الأساسية أمام ضمك، بينهم مواطنه النجم كريستيانو رونالدو الذي دخل بديلاً في الشوط الثاني من اللقاء الذي حسمه الإسباني أيميريك لابورت 1-0 بهدف في الوقت بدل الضائع.

وقال كاسترو إن “تركيزنا الكامل أمام ضمك كان على الفوز وجميع لاعبينا مهمين سواء العناصر التي تشارك باستمرار أو العناصر البديلة. سنحاول الفوز والانتصار أمام الهلال ونؤمن بعقلية الفوز لدينا”.

ويعد النصر الخصم المفضل لسالم الدوسري حيث زار شباكه في 10 مناسبات خلال 30 مواجهة، محققاً في هذه السلسلة 16 فوزاً.

وفي المواجهة الثانية على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية، يسعى الاتحاد حامل اللقب الى مصالحة جماهيره على حساب الوحدة.

وباتت الكأس السوبر الأمل الأخير هذا الموسم للاتحاد ومدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو لإنقاذ الموسم.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في الدوري بفارق 30 نقطة عن الهلال المتصدر، وهو يدخل لقاء الإثنين على خلفية هزيمة وتعادل في المرحلتين الأخيرتين من دون أن يسجل أي هدف.

ويواصل الفرنسي كريم بنزيمة صيامه عن التهديف منذ فتره وتوقف عداده عند 9 اهداف منذ بداية الموسم.

وعلق الفرنسي على وضعه بالقول “أحتاج الى المساعدة داخل أرضية الملعب، وأحتاج إلى لاعبين آخرين وأشياء كثيرة، فأنا لا أستطيع الفوز وحدي”.

وأضاف “الوضع مختلف بالنسبة لي، لأنها أول مشاركة في الدوري السعودي وأتمنى أن أنهي الموسم بشكل جيد ونحقق الانتصارات”.

وعن الحديث عن إمكانية رحيله، قال الهداف السابق لريال مدريد الإسباني “أركز الآن على المباريات مع الاتحاد، فهناك أخبار تتحدث عن رحيلي كل يوم. أركز الآن على عملي في الاتحاد، وسنرى ما سيحدث مستقبلًا”.

وإذا كان الاتحاد رابعاً في الدوري، فإن الوحدة في وضع أصعب كونه يحتل المركز الثاني عشر.

وتواجد المدرب اليوناني يورغوس دونيس مع بعثة الفريق التي غادرت إلى أبوظبي رغم إعلانه التخلي عن مهامه، قائلاً بعد التعادل الأخير مع الأهلي (1-1) في الدوري “لن أكمل مسيرتي مع الفريق، ولن أتواجد في مباراة السوبر”.

لكن حساب الوحدة على موقع “أكس” نشر صوراً لمغادرة البعثة الى أبوظبي بوجود دونيس معها.