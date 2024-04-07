إسرائيل تعلن سحب قواتها من جنوب قطاع غزة

2024-04-07 / 13:23
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نقلت وكالة “أ ف ب” أن إسرائيل سحبت كل قواتها من جنوب قطاع غزة بما في ذلك خان يونس، وفق ما أعلن الجيش ومسؤول عسكري الأحد، بعد أشهر من المعارك العنيفة مع حماس، والتي أدت الى دمار واسع في المنطقة.

وقال الجيش، في بيان: “أنهت فرقة الكوماندوس 98 في الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد 7 أبريل، مهمتها في خان يونس وغادرت قطاع غزة للراحة والاستعداد لعمليات مستقبلية”.

وردا على سؤال لفرانس برس عما إذا كان هذا يعني انسحاب جميع القوات من جنوب غزة، أجاب مسؤول عسكري “نعم”.

2024-04-07 / 13:23
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