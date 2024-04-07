خبير : المغرب قد يتقدم بطلب للانضمام لـ”بريكس”

تجدد الحديث مرة أخرى حول انضام المغرب إلى تكتل “بريكس”، بعد حديث السفير البرازيلي لدى الرباط حول الأمر

بريكس” هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية

الأكاديمي والاقتصادي المغربي، أوهادي سعيد، يرى إن “نفي الخارجية المغربية، في وقت سابق، عدم تقديم المملكة لطلب الانضمام في حينه والمرتبط بتصريح وزيرة الخارجية بجنوب أفريقيا، لا يمنع اهتمام المغرب بهذه المنظمة المهمة استراتيجيا”.

يضيف اوهادي أن “حديث سفير البرازيل، انصب على العلاقات الثنائية بين البلدين في شقيه الاقتصادي والسياسي، بما يعبر عن أهمية المملكة المغربية لتقوية “البريكس” بالنظر إلى الموقع الجيواستراتيجي والسياسة الحكيمة للملكة الرامية إلى تنويع علاقاتها والتوجه نحو “الأطلسي”.

ويرى أنه “بإمكان المغرب الاستفادة من المنظمة بحكم علاقاته القوية مع جل القوى الفاعلة فيها، خصوصا الصين، روسيا والهند والبرازيل، بالإضافة إلى المنضمين حديثا خاصة المملكة السعودية ومصر”.

تتمثل الاستفادة في جلب استثمارات مهمة في القطاعات الجديدة كالهيدروجين والطاقة النظيفة بصفة عامة، بالإضافة إلى الصناعة العسكرية والاقتصاد الأخضر، بحسب قول سعيد.

كما يمكن للشركات المغربية إيجاد أسواق جديدة لخفض ارتباطها العضوي بأوروبا، خصوصا في مجالي الفلاحة والصيد البحري والسياحة والتكنولوجيات الحديثة، على حد قوله.

وتابع سعيد اسبوتنيك : “لا أستبعد تقديم طلب الانضمام قريبا، لأن الدول القوية داخل هذه المنظمة تحتاج إلى بلد كالمغرب، لتقويتها والدفع بها نحو الأمام”