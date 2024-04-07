صحة غزة : ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 33 ألفا و175 منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر إلى “33 ألفا و175 شهيدا و75 ألفا و886 مصابا”.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: “ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 33 ألفا و175 شهيدا و75 ألفا و886 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

وأضافت أن الجيش الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و71 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنه “ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ نصف عام حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.