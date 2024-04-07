بثّ “حزب الله”، يوم السبت، مشاهد لإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية متطورة فوق الأراضي اللبنانية، بصاروخ أرض- جو.

وقال الحزب إنه أسقط مسيرة إسرائيلية من نوع “هيرمز 900” وهي ثاني أكبر طائرة استطلاع في جيش الاحتلال، ويبلغ سعرها 6 ملايين دولار، وفق ما نشر الحزب.

وأوضح أن المسيرة الإسرائيلية تستطيع الطيران لمدة 36 ساعة متواصلة، بسرعة تبلغ 220 كيلومترا في الساعة. وهي مجهزة بأجهزة رصد واستطلاع متطورة للغاية، ولها القدرة على الاتصال بالأقمار الصناعية.

وأشار إلى أن الطائرة مزودة بأربعة صواريخ موجهة يصل مداها إلى 10 كيلومترات، وتستخدم في تنفيذ الاغتيالات والقصف الجوي.

من جانبه، اعترف جيش الاحتلال بسقوط المسيرة، وقال في بيان مقتضب: “أُطلق صاروخ أرض-جو، نحو طائرة مسيرة لسلاح الجو كانت تعمل في الأجواء اللبنانية، حيث أصيبت الطائرة المسيرة وسقطت داخل لبنان”.

ورداً على ذلك، قصفت طائرات إسرائيلية أهدافا قرب مدينة بعلبك شمال شرق لبنان