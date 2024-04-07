ألفيش يخرج بأول تصريح بعد خروجه من السجن

خرج داني ألفيش، نجم نادي برشلونة الإسباني ومنتخب البرازيل السابق، بأول تصريح له بعد نحو أسبوعين من إطلاق سراحه بكفالة مالية.

وعوقب ألفيش أمام المحكمة الابتدائية في مدينة برشلونة الإسبانية، بالسجن 4 سنوات و6 أشهر، بتهمة اغتصاب فتاة في ملهى ليلي ببرشلونة، في 30 كانون الأول / ديسمبر 2022، وسمح القضاء الإسباني للاعب البرازيلي الشهير، مؤخرا، بالخروج من السجن، مع إلزامه بدفع كفالة قدرها مليون يورو، إلى حين النظر في الطعون التي رفعها.

كما اتخذت المحكمة إجراءات احترازية إضافية ضد لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان سابقا، مثل مصادرة جوازي سفره (البرازيلي والإسباني)، ومنعه من مغادرة البلاد، والمثول كل يوم جمعة أمام المحكمة.

وقال ألفيش لصحيفة “EL PERIDICO” الإسبانية، بعد خروجه من السجن إنه يمثل أمام المحكمة في برشلونة كل يوم جمعة “هذا ما يجب أن أفعله. أذهب إلى المحكمة كل يوم جمعة وهذا كل شيء. ليس لدي الكثير لأفعله”.

ولم يرغب داني ألفيش في الحديث عن قضيته واكتفى بالقول: “اللعبة التي يجب أن ألعبها ستبقى في أروقة المحاكم”.

وعن المدة التي أمضاها في السجن وعن حياته هناك قال ألفيش: “أينما أذهب، أعيش. أنا أتأقلم مع كل شيء، لأنه بالنسبة لي ليس المكان هو الذي يصنع الشخص، بل الشخص هو الذي يصنع المكان”.

وشدد الدولي البرازيلي السابق على أنه “هادئ وبصحة جيدة”.

ويعاني داني ألفيش من تجميد ممتلكاته بموجب حكم محكمة برازيلية، بعد دعوى رفعتها زوجته السابقة دينورا سانتانا ضده.