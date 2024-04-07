عودة 3 رواد فضاء إلى الأرض بعد مكوثهم في محطة الفضاء الدولية

عادت رائدة فضاء أمريكية من وكالة ناسا، ورائدا فضاء من روسيا وبيلاروس إلى الأرض أمس السبت بعد مهمة في محطة الفضاء الدولية، وذلك بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس).

وقالت الوكالة في بيان “يوم السبت، عند الساعة 10.17 بتوقيت موسكو (07.17 بتوقيت غرينتش)، هبطت مركبة الهبوط التابعة للمركبة الفضائية المأهولة سويوز إم إس-24 قرب بلدة جيزكازغان الكازاخستانية”.

وأوضحت وكالة الفضاء الروسية أنّ عملية الهبوط تمت “بشكل طبيعي”.

وأشار بيان “روسكوسموس” إلى أن رائد الفضاء الروسي أوليغ نوفيتسكي وأول رائدة فضاء بيلاروسية في التاريخ مارينا فاسيليفسكايا، “أمضيا 14 يوما في المدار”، بينما عادت رائدة الفضاء الأمريكية لورال أوهارا من مهمة استغرقت 204 أيام.

وقبل أسبوعين، تأجل إقلاع مركبة سويوز الفضائية إلى محطة الفضاء الدولية، وعلى متنها فاسيليفسكايا ونوفيتسكي، بضعة أيام حتى 23 مارس الماضي.

ورغم التوترات الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو يستمر التعاون بين وكالتي الفضاء الأمريكية والروسية في محطة الفضاء الدولية