طقس الأحد.. سحب منخفضة ورياح قوية بهذه المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بتشكل سحب منخفظة وكثيفة وكتل ضبابية فوق السهول الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط ووالماس وغرب الأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية مع تناثر حبات من الغبار أو الرمال بكل من الأطلس، المنطقة الشرقية، والجنوب، ووسط البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 09 و 12 درجة بالأطلس والريف، وما بين 17 و23 درجة بكل من المنطقة الشرقية، والأقاليم الجنوبية و الجنوب-الشرقي. وستكون ما بين 12 و 17 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض بالسهول الشمالية وشمال المنطقة الشرقية والجنوب.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال طانطان، وقليل الهيجان بالجنوب.