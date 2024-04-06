مازيمبي والترجي يضربان موعدا مع الأهلي وصنداونز في نصف نهائي أبطال إفريقيا

عاد الترجي التونسي من أرض مضيفه أسيك ميموزا العاجي ببطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، بتغلبه عليه 4- 2 بركلات الترجيح على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي” في أبيدجان السبت في إياب الدور ربع النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وهي النتيجة ذاتها التي آلت غليها مباراة الذهاب في رادس.

واحتكم الفريقان مباشرة الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق “باب سويقة” بفضل تألق حارس مرماه أمان الله مميش الذي تصدى لركلتي كوامي كوفي وساليفو دياراسوبا، بينما سجل ركلات الترجي كل من ياسين مرياح ورائد بوشنيبة وحسام تكة والجزائري محمد أمين توغاي.

وضرب الترجي، الباحث عن لقبه الأول في المسابقة منذ 2019، والخامس في تاريخه موعداً قوياً مع ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي الذي تأهل بالطريقة عينها بركلات الترجيح على حساب يونغ افريكانز التنزاني 3-2 بعد تعادلهما 0-0 ذهابا وايابا.

وللمباراة الثانية توالياً، عانى فريق الترجي من العقم الهجومي، إذ كان بإمكانه حسم الامور مبكراً لو استغل مهاجموه الفرص التي لاحت أمامهم، حيث سدد غيلان الشعلالي كرة بعيدة عن المرمى العاجي علماً أنه كان بوضعية مناسبة (2).

وبدا الفريق التونسي الأفضل انتشاراً ولا سيما في وسط الملعب، مقابل دفاع متكتل من أصحاب الأرض حيث اعتمدوا على استراتيجية المرتدات الخاطفة.

وأبعد مميش تسديدة بعيدة لايبي جونيور آفو من تحت العارضة (10)، ومرت كرة راسية لموفوس كاريدولا أعلى مرمى الترجي (33).

وتصدى حارس مرمى أسيك شارل فولي لتسديدة بعيدة للبرازيلي يان ساس (45+2)، ثم وصلت الكرة الى البرازيلي الآخر رودريغو رودريغيش الذي انطلق بها إلا أنه تباطأ في التسديد بعد دخوله منطقة الجزاء مفوتاً على فريقه فرصة نادرة لافتتاح التسجيل (45+3).

وتابع الترجي محاولاته في الشوط الثاني، وسدد اسامة بوقرة كرة عرضية مرت فوق العارضة (51). وانفرد رودريغو مجدداً إلا أنه فشل أيضاً في ايداع الكرة في الشباك العاجية إذ أنقذها الحارس فولي (54).

وانحصر اللعب في وسط الملعب بالرغم من التبديلات التي قام بها المدربان البرتغالي ميغيل كاردوزو من ناحية الترجي، والفرنسي جوليان شوفالييه من ناحية ميموزا، ومرت رأسية الظهير زوكو زادي بمحاذاة مرمى مميش (67).

وضغط التوانسة في الدقائق الأخيرة بغية انهاء الأمور قبل اللجوء الى ركلات الترجيح، بيد أن التعادل السلبي استمر بفضل الحارس فولي الذي أنقذ مرماه بالتصدي لكرة عرضية للبديل زكريا العايب (89).

وضرب مازيمبي الكونغولي الديموقراطي موعدا ناريا مع الأهلي المصري حامل اللقب في الدور نصف النهائي بفوزه على مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 2-1 في لواندا في إياب ربع النهائي.

وكان بترو أتلتيكو في طريقه الى دور الأربعة عندما تقدم بهدف لمهاجمه الهندوراسي جوناثان تورو منذ الدقيقة 29، لكن مازيمبي نجح في إدراك التعادل قبل ثماني دقائق من نهاية الوقت الأصلي عبر مهاجمه فيليب كينزومبي، قبل أن يخطف المهاجم جويل بيا هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وكان الفريقان تعادلا سلبا ذهابا.

ويلتقي مازيمبي المتوج بلقب المسابقة القارية العريقة خمس مرات، في الدور المقبل مع حامل الرقم القياسي في عدد ألقابها (11) الأهلي المصري الذي حجز بطاقته الجمعة بعدما جدد فوزه على ضيفه سيمبا التنزاني 2-0 (1-0 ذهابا في دار السلام).