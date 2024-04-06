اولاد التايمة : شخص أربعيني يــ..ـجهز على ” مياوم “بسكين وسط السوق

شهدت مدينة أولاد التايمة اقليم تارودانت، يوم امس الجمعة، جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخص عشريني ، إثر تلقيه طعنة على مستوى عنقه بواسطة سكين، عجلت بوفاته بعين المكان.

وأفادت مصادر الجريدة، أن الهالك كان قد دخل في خصام وبعدها تحول إلى تشابك بالأيدي مع الجاني البالغ من العمر حوالي 47 سنة، وهو كذلك عامل مياوم بداخل السوق ، قبل ان يباغثه بطعنة سكين على مستوى العنق .

هذا، وقد حلت فرقة من عناصر الأمن الوطني بمسرح الجريمة، وقامت بالإجراءات القانونية، حيث عملت على نقل المصاب نحو المستشفى ، غير انه لفظ انفاسه الأخيرة قبل دخوله المؤسسة الاستشفائية ، ليتم ايداع جثته مستودع الأموات ، ووضع الجاني تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات الحادث المأساوي، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الجريمة.