وزان ..تعاون بين الأمن والدرك يقود إلى حجز شحنة مهمة من المخدرات بأرض فلاحية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان بتنسيق مع نظيرتها بمدينة وزان، زوال اليوم الجمعة 05 أبريل الجاري، من حجز 710 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وتوقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و57 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية لتهريب المخدرات.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بتعاون مع مصالح الدرك الملكي بمنطقة “زومي” القروية ضواحي مدينة وزان، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تحديد مكان إخفاء شحنة المخدرات بأرض فلاحية بعين المكان، والتي تبين أن وزنها الإجمالي يناهز 710 كيلوغراما من مسحوق مخدر الشيرا.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف كافة المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية الأمنية تندرج في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.