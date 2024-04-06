ريال مدريد يحدد قيمة بيع اللاعب المغربي ابراهيم دياز

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن إدارة نادي ريال مدريد حددت سعر بيع عقد مهاجمها الدولي المغربي إبراهيم دياز، للفرق المهتمة بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت ذات الصحيفة، أن النادي الملكي حدد سعر بيع عقد المهاجم المغربي، في مبلغ 60 مليون يورو، بعد الاهتمام الذي أظهرته العديد من الأندية تجاه خدمات دياز.

وأشار ذات المصدر، إلى أن ريال مدريد ليست لديه أي نية لبيع عقد اللاعب، في حال لم يطلب هذا الأخير ذلك، لأنه يعتبره مهاجما مهما، يعزز هجوم النادي الملكي.

يشار إلى أن اللاعب المغربي البالغ من العمر 24 عامًا، تميز رفقة ريال مدريد، بعد تسجيله 9 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة في 34 مباراة، يمختلف المسابقات هذا الموسم.