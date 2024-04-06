إسبانيا تزود الدرك الملكي المغربي بـ 200 جهاز رؤية ليلية

سلمت إسبانيا 200 جهاز رؤية ليلية إلى قوات الدرك الملكي المغربي لمراقبة الهجرة وتهريب المخدرات بمنطقة المضيق.

وقد تم الاتفاق قبل سنوات على تسليم الأجهزة الى الدرك الملكي المغربي قبل أن يتم تأجيل ذلك الى أن شهدت العلاقات بين البلدين الجارين مسارا جديدا ، وذلك بهدف تعزيز قدرات جهاز الدرك في حربه ضد تهريب المخدرات ونشاط القوارب في مياه المضيق.

وتم شراء 200 نظارات للرؤية الليلية، والتي ستسمح لقوات الدرك الملكي بمراقبة المناطق ذات الإضاءة المنخفضة، من شركة Opticonelectron Group البلغارية بمبلغ 847 ألف يورو.