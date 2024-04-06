وزير النقل يكشف عقوبات وشروط استعمال زجاج المركبات المعتم “فيمي “

كشف وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب شروط استعمال الزجاج المعتم (زجاج فيمي) في المركبات.

وقال عبد الجليل في معرض جوابه انه “يجب ألا تقل نسبة نفاذية الضوء بالنسبة للزجاج الأمامي وأي زجاج يستعمل من طرف السائق في الرؤية ومراقبة الطريق عن نسبة 70 بالمائة”.

كما أكد وزير النقل في رده أن هذا الإجراء من أجل تمكين هيئة المراقبة الطرقية من مراقبة ورؤية وضعية الركاب داخل المركبات ومدى احترامهم لقواعد السير والجولان، خاصة استعمال حزام السلامة وعدد الركاب المسموح به وعدم استعمال الهاتف النقال أثناء السياقة ووضعية ركوب الأطفال أقل من 10 سنوات بالمقاعد الأمامية.

وأوضح وزير النقل أن المواصفات التقنية المتعلقة بالمصادقة على زجاج الأمان وعلى تركيبه في المركبة، بما في ذلك درجة التعتيم، منصوص عليها في قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2865.10 بشأن المصادقة على زجاج الأمان وعلى تركيبه في المركبات كما تم تغييره مشيرا الى أن المواصفات التقنية المعمول بها في المملكة بخصوص نسبة التعتيم، هي نفسها المنصوص عليها في المرجع المحدد من قبل منظمة الأمم المتحدة.

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