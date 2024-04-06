تقدم الأشغال بسد “غيس” بالحسيمة لتتجاوز 98 في المائة

2024-04-06 / 17:31
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تتواصل الأشغال على قدم وساق بهدف تتمة إنجاز سد “غيس” الحيوي الذي يقع على بعد حوالي 43 كلم جنوب غرب مدينة الحسيمة، حيث تم إعطاء انطلاقة بنائه سنة 2017، بكلفة مالية قدرها 1.38 مليار درهم.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة فقد تجاوزت الأشغال بهذا السد 98 في المائة وذلك بغية تلبية الأهداف المنتظرة منه، إذ من المنتظر أن يعمل سد “غيس”، الذي تصل سعته التخزينية إلى 93 مليون متر مكعب، على توفير الماء الصالح للشرب على المدى المتوسط والبعيد لإقليم الحسيمة والمراكز المجاورة له.

كما أنه يروم حماية المناطق المتواجدة في سافلة واد غيس من خطر الفيضانات، وسقي حوالي 1320 هكتار من الأراضي الفلاحية.

2024-04-06 / 17:31
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‫7 تعليقات

  3. من الجيد توفير الماء الصالح للشرب على المدى المتوسط والبعيد لإقليم الحسيمة والمراكز المجاورة له

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