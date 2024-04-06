طنجة..اعتقال ثلاثة أفراد شبكة اجرامية تنشط في ترويج المخدرات

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة امن بني مكادة بطنجة ، من توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 29 و 42 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات .

وقد جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على متن سيارة نفعية ، مباشرة بعد وصولهما إلى طنجة قادمين من إحدى ضواحي المدينة ، حيث تم ضبطهما في حالة تلبس بتسليم شحنة من المخدرات للمشتبه فيه الثالث بحي بئر الشيفا بني مكادة .

وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز 70 كيلوغراما من مخدر الشيرا ومبلغ مالي قدره 36 ألف درهم ، يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الأجرامي ، علاوة على سلاح ابيضّ و ميزان إلكتروني و هواتف نقالة .

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.