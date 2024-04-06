منصب عمل مقابل 30 مليون يجر مستشار وزير سابق إلى القضاء

تفجرت خلال الأيام الأخيرة، فضيحة من العيار الثقيل، بطلها مستشار بديوان وزير سابق، يشتبه في تورطه في الحصول على رشوة 30 مليون سنتيم مقابل تمكين مواطن من منصب عمل.

وحسب شكاية وضعها المواطن، فـقد سلم هذا الأخير، المشتكى به مبلغا ماليا قيمته 30 مليون سنتيما، مقابل نجاح زوجته في مباراة توظيف المنتدبين القضائيين موسم 2023، أو الظفر بإحدى المناصب المهمة في الوزارة.

ووفق ذات الشكاية التي وضعت لدى النيابة العامة، فقد استغل المشتكى به والذي كان يشتغل في ديوان وزارة العدل سابقا مع الوزير محمد بنعبد القادر، نفوذه وتواجده الدائم مع الوزير الذي منح له فرصة أخذ عدد من الصور بجوار الوزير من أجل إيهام واسقاط ضحاياه واستغلالهم والنصب عليهم.

وأضاف المشتكي، أن حوارات ولقاءات متعددة تمت بينه وبين المشتكى به، والتي يمكن توثيقها من خلال عدد من المحادثات الصوتية والسمعية حسب مرفق محضر المفوض القضائي، والتي تفيد تعرضه للنصب والاحتيال من “المستشار الوزاري”.