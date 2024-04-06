ليلى حديوي: “كنصوم ونصلي وكندير قيام الليل”
ردت المصممة وعارضة الأزياء، ليلى حديوي، على منتقديها خلال شهر رمضان الكريم.
وفي فيديو نشرته على حسابها بموقع “انستغرام”، أكدت حديوي على حرصها على القيام بجميع واجباتها الدينية.
وأضافت قائلة: “هادوك لي كتبو ليا سيري صلي جوج ركعات، الحمدلله كنصلي ونسبح وندير قيام الليل، وكنتسحر والحمد لله هاد العام درت شحال من حاجة مدرتهاش قبل “.
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قيام الليل والصلاة بينك وبين الله هو الذي يعلم ما في الصدور
المسلم لا يقوم باشهار ما يفعل في عبادته ولا يقوم باظهار مفاتنه العموم.