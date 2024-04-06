بسبب إساءتها لـ”النظام المصري”.. تركيا تعتقل زوجة فنان مصري

ألقت السلطات التركية القبض على غادة نجيب، زوجة الفنان المصري الهارب إلى هناك هشام عبدالله.

وقامت السلطات التركية بترحيل زوجة الفنان لسجن في منطقة إدرنا على الحدود البلغارية، واحتجزتها هناك لحين النظر في أمرها، وبحث ترحيلها من خارج البلاد، فيما أجبرت السلطات زوجة الفنان على إغلاق كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب ما ذكرت قناة العربية نقلا عن مصادرها، فإن زوجة الفنان تخضع للإقامة الجبرية منذ توقيفها في أكتوبر الماضي بسبب إساءتها للنظام المصري، وقررت إحدى المحاكم التركية آنذاك وضعها قيد الإقامة الجبرية لمدة 6 شهور، وتخضع خلالها للمراقبة، وبعد انتهاء تلك المدة يتم ترحيلها خارج البلاد.

وتقدمت زوجة الفنان بالتماس طلبت فيه إلغاء قرار القاضي بوضعها تحت المراقبة، لكن القاضي رفض الالتماس، وأصدر قرارا حمل رقم 9521 لسنة 2023، نص فيه على وضعها تحت المراقبة وترحيلها خارج تركيا طبقا للمادتين 54 و،57 من القانون رقم 6458 والمعروف بقانون الأجانب والحماية الدولية وإبلاغ إدارة الهجرة بولاية ملاطية.

ويوم الخميس وبعد انتهاء فترة الشهور الستة ألقت السلطات التركية القبض على غادة نجيب مجددا فيما قالت زوجة الفنان في فيديو لها على صفحتها على مواقع التواصل إنها فوجئت بأفراد من الشرطة يطرقون باب شقتها ويطلبون منها ارتداء ملابسها، والخروج برفقتهم لأحد المراكز الأمنية، تمهيداً لاستجوابها.

وذكرت أنها تعتقد أن قرار توقيفها يأتي على خلفية بعض التغريدات لها على مواقع التواصل التي واصلت فيها إساءتها لمصر والنظام المصري.