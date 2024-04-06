الملك يترأس حفل إحياء ليلة القدر بمسجد الحسن الثاني

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيترأس، مساء اليوم السبت، حفل إحياء ليلة القدر المباركة بمسجد الحسن الثاني في مدينة الدار البيضاء.

وفي ما يلي بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص:

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس مساء يومه السبت، 26 رمضان الأبرك 1445 هـ موافق 6 أبريل 2024 مـ، حفل إحياء ليلة القدر المباركة بمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء. وسيبث الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة عند أذان صلاة العشاء”.