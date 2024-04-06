الممثلة مونية لمكيمل: “حق الملح عادة فالتقاليد ديالنا”

2024-04-06 / 11:16
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دافعت الممثلة مونية لمكيمل، على عادة “حق الملح” التي تعقب شهر رمضان الكريم، معتبرة أنها من ضمن تقاليدنا.

وفي تدوينة نشرتها عبر حسابها بموقع “انستغرام”، كتبت لمكيمل: “بديتو التناكير على جلابة العيد ولا مزال، ايلا جينا نهضرو بالمعقول راه كاين حق الملح لي هي عادة فالتقاليد ديالنا كعرفان وشكر لمجهودات المرأة فتوجاد الشهيوات والوقوف النهار كامل فالكوزينة وهي صايمة فهاد الشهر العظيم”

وأضافت “تقدر هاد الهدية تتعطى للأم، للزوجة، للأخت، الإبنة أو المساعدة في المنزل وماشي مهم القيمة ديالها المهم هي الطريقة، استوصوا بالنساء خيرا”

2024-04-06 / 11:16
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‫10 تعليقات

  1. لا حول و لا قوة الا بالله. السفاهة في ابهى تجلياتها. نريد ان نعرف في اي منطقة في المغرب يقوم سكانها بما ذكرت.

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  2. اختي الكريمة مونية ان سلسلة حلقات السي حسن الفد هذه السنة نالت صيبا اوفرا من البشاعة والكلام الفارغ وتكرار أدوار لاتفيد المشاهد المغربي في شيء أللهم إلا هدرا للوقت واسى المواطن. اين البرامج التثقيفية والمسلية (؟)!!!

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  6. المغرب هو البلد الوحيد صراحتا الدي فيه المراة تكافح وتجاهد في رمضان وغير رمضان الا هو انه في هدا الشهر الكريم تكون مجهوداتها مضاعة وتستحق التكريم لا الهدية

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  7. عادة مقيتة و إثقال كاهل الزوج بأعباء لا قبل لها.
    حق الملح و حسن المعاشرة و مساعدة الزوجة في أشغال البيت من إستطاع لذالك سبيلا و المصابرة على تكاليف الحياة

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  8. هده هي صيفاة المراة النغربية الصبورة الحنونة والمبدعة في مطبخها وفي بيتها وبالاخص في هدا الشهر الكريم ما تعطي من مجهودات اكتر جزاها الله الصحة والعافية والفردوس الاعلا اينما حلت واينما مانت

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  9. نسال الله العلي القدير ان يرزقها الصحة والعافية والفوز بالجنة في هدا الشهر ااكرينم وواجب ان تكرم من المحيطين بها كما قالت فنانتنا ليست كم الهدية وانما قيمتها فيها

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  10. التفكير في الطرف الاخر وخصوصا المراة اامكافحة يرفع من معناوياتها ويعطيها احساس بالقوة ومجهوداتها لم تدهب هكدا

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