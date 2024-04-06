الممثلة مونية لمكيمل: “حق الملح عادة فالتقاليد ديالنا”

دافعت الممثلة مونية لمكيمل، على عادة “حق الملح” التي تعقب شهر رمضان الكريم، معتبرة أنها من ضمن تقاليدنا.

وفي تدوينة نشرتها عبر حسابها بموقع “انستغرام”، كتبت لمكيمل: “بديتو التناكير على جلابة العيد ولا مزال، ايلا جينا نهضرو بالمعقول راه كاين حق الملح لي هي عادة فالتقاليد ديالنا كعرفان وشكر لمجهودات المرأة فتوجاد الشهيوات والوقوف النهار كامل فالكوزينة وهي صايمة فهاد الشهر العظيم”

وأضافت “تقدر هاد الهدية تتعطى للأم، للزوجة، للأخت، الإبنة أو المساعدة في المنزل وماشي مهم القيمة ديالها المهم هي الطريقة، استوصوا بالنساء خيرا”