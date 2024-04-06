مشاريع المونديال.. المغرب يعتمد الجيل الخامس من الإنترنت قبل سنة 2030

2024-04-06 / 12:28
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أوراش كبيرة فتحت بالمملكة المغربية خلال الأشهر الأخيرة على جميع القطاعات و في عديد مناطق المملكة، استعدادات جادة و متسارعة للكان و المونديال، الكل تجند ليكون المغرب في مستوى الحدثين القاري و العالمي.

الأمر لم يقف عند الملاعب و المرافق التابعة لها، بل تعدى هذا التحدي ليشمل مختلف مرافق البنية التحتية بالبلاد من سكك حديدية و طرقات و فنادق و خدمات.

من بين المشاريع التي أطلقها المغرب كذلك نجد تلك المتعلقة بتطوير قطاع التكنولوجيا و الاتصالات و الخدمات الرقمية، حيث قرر المغرب اعتماد تقنية الجيل الخامس من الإنترنت قبل سنة 2030.

هذا الموضوع تمت مناقشته خلال اجتماع اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية مع رئاسة الحكومة، حيث اطلع عزيز أخنوش على عرض قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول التوجهات العامة للتنمية الرقمية من خلال مخطط المغرب الرقمي 2030، و تقرر رسميا اعتماد خدمة الجيل الخامس من الإنترنت بالمملكة قبل موعد المونديال.

2024-04-06 / 12:28
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‫4 تعليقات

  1. أوراش كبيرة فتحت بالمملكة المغربية خلال الأشهر الأخيرة على جميع القطاعات و في عديد مناطق المملكة

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