ارتفاع عدد المشتبه بهم غسل الأموال و الأبناك و وكالات تحويل الأموال أكثر المبلغين

هبة بريس ـ الدار البيضاء

توصلت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بعدد كبير من التصاريح الخاصة بالاشتباه في عمليات غسيل الأموال، أغلب هاته التصاريح قدمت من طرف مؤسسات بنكية و كذا مؤسسات خدمات الدفع و تحويل الأموال.

و حسب الهيئة المالية، فقد توصلت مصالحها خلال السنة الأخيرة بحوالي 5208 تصريح للاشتباه في عمليات غسيل الأموال أي بارتفاع فاق الخمسين في المائة، و قامت بعد التحقق من الملفات المشتبه بها بإحالة عدد منها على القضاء.

و استنادا لمعطيات الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، فإن الأبناك تبوأت صدارة المبلغين عن المشتبه فيهم بغسيل الأموال، حيث فاقت نسبة تصريحاتها 34.4 في المائة من مجموع التصاريح بالاشتباه التي تلقتها الهيئة، متبوعة بمؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة 29.7 في المائة.