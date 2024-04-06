بسبب أزمة في الزي.. ضباط الشرطة الألمانية “دون سراويل”

2024-04-06 / 10:12
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ظهر ضباط في مقطع فيديو طريف نشره اتحاد الشرطة الألمانية وهم من دون سراويل، احتجاجا على نقص في الزي الرسمي.

ووفق ما نشره موقع “روسيا اليوم”، فقد أظهر الفيديو ضباطا من ولاية بافاريا وهم دون سراويل، بعد نقص الزي الرسمي بسبب مشكلة في سلاسل التوريد.

ووثق المقطع المنشور ضابطان يجلسان في مركبة تابعة للشرطة، يسأل كل منهما الآخر: “منذ متى وأنت تنتظر؟” (في إشارة إلى السراويل)، ليجيبا بعضهما البعض: “4 أشهر و6 أشهر”.

وبعدها خرج الضابطان من سيارة الشرطة ليكتشفا أنهما يرتديان زيا رسميا مكتملا بالأحذية وحزام الخدمة وقبعة، لكن من دون سراويلهما.

واعتبر رئيس اتحاد الشرطة الألمانية في بافاريا يورغن كونلاين، أنّ ما ظهر في الفيديو “قضية خطيرة”.

وأضاف أن ذلك يعود إلى نقص الزي الرسمي، حيث أن أوقات الانتظار لنحو21 قطعة مختلفة من الزي الرسمي قد تستغرق شهورا إذا كانت متوفرة على الإطلاق، بينما أصبح يطلب من بعض مجندي الشرطة التدرب وهم يرتدون ملابس مدنية.

وأراد القائمون على الفيديو إيصال رسالة إلى وزارة الداخلية لتصحيح المشكلة، المساواة بين النقص المزمن في الزي الرسمي، واحترام الضباط.

2024-04-06 / 10:12
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‫6 تعليقات

  6. المانيا مشغولة بكسوة الجنود الاسرائيليين فهم اولوية لهم أكثر من الضباط الالمان. ولربما تتهم وزارة الداخلية هؤلاء الضباط بمعاداة السامية لانهم لا يقدرون الوقت العصيب التي تمر به المانيا في الدفاع عن الصهاينة

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