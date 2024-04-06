مركز الإحصاء الإسرائيلي يكشف عدد المغاربة الذين زاروا تل أبيب مؤخرا

2024-04-06 / 15:28
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

معطيات مثيرة تلك التي تضمنها التقرير السنوي لمعهد اتفاقيات أبراهام للسلام نقلا عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، و الذي كشف عدد المغاربة الذين زاروا تل أبيب.

و في هذا الصدد، أوضح مركز الإحصاء الإسرائيلي بأن عدد المغاربة الذين زاروا إسرائيل انخفض بشكل كبير السنة الأخيرة و ذلك بنسبة تجاوزت عشرة في المائة.

و حسب ذات المعطيات، فلم يتجاوز عدد المغاربة الذين زاروا إسرائيل خلال السنة الماضية رقم 3200 مغربي، مؤكدة أن عدد المواطنين المغاربة الذين توافدوا على إسرائيل خلال السنة الماضية شرع في الانخفاض ابتداء من شهر أكتوبر، أي مع بداية الحرب الجارية لحدود الساعة.

و منذ نونبر الماضي، لم يسافر أي مغربي لدولة إسرائيل وفق ذات الاحصائيات، حيث ظل العدد مستقرا في صفر خلال شهري نونبر ودجنبر و لم يعد مطار بنغوريون يستقبل أي وافد من المواطنين المغاربة.

2024-04-06 / 15:28
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