ليبيا تصدم تبون وترفض تشكيل كيان مغاربي جديد دون المغرب

صدمت ليبيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد رفضها تشكيل كيان مغاربي في غياب المغرب.

وأحبط المجلس الرئاسي الليبي، آمال تبون، أمام مساعيه إلى تشكيل كيان سياسي جديد في المنطقة يكون بديلا عن اتحاد المغرب العربي.

وجاءت الرسالة الليبية عقب استقبال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الخميس، المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور الذي قدم له إحاطة كاملة عن آخر المستجدات السياسية وأطلعه على نتائج عمل زيارته لعدد من الدول وحضوره لبعض اللقاءات الدولية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية، ودور الاتحاد الأفريقي، والعمل على تفعيل دور اتحاد المغرب العربي.

وأكدت أوساط ليبية، أن عبارة “تفعيل دور الاتحاد المغاربي”، جاءت لتعبر عن تمسك ليبيا بالاتحاد الخماسي الذي يضم إلى جانبها كلا من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

هذا وكان الرئيس الجزائري، قد صرح أنه اتفق مع ليبيا وتونس وموريتانيا على العمل معا لخلق كيان مغاربي مشترك، وليس موجها ضد أي دولة، وأشار إلى أن سبب القرار يعود إلى غياب عمل مغاربي مشترك، وهو ما دفع نحو الاتفاق على عقد لقاءات مغاربية دون إقصاء أي طرف، والباب مفتوح للجميع. وفق قوله