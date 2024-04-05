حصيلة جديدة.. نسبة ملء السدود ترتفع إلى 32.20 في المائة

بلغت نسبة ملء السدود بالمغرب 32.20 في المائة إلى غاية 05 أبريل الجاري، بحقينة إجمالية تفوق 5.186 مليار متر مكعب، وذلك بحسب نشرة لوزارة التجهيز والماء حول الوضعية اليومية للسدود بالمملكة.

وتمثل هذه الحقينة تطورا مقارنة مع نسبة 23.2 في المائة المسجلة عند متم شهر يناير الماضي، وذلك بفضل التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها عدة جهات في المملكة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين بالإضافة الى التساقطات الثلجية. غير أن هذه النسبة تبقى أقل مما سجل في نفس التاريخ من سنة 2023، والتي بلغت 34.53 في المائة، بحقينة إجمالية بلغت 5.576 مليار متر مكعب.

وأوضحت النشرة أن نسبة ملء حوض سبو بلغت 49.82 في المائة، أي بارتفاع ب36ر0 في المائة مقارنة بالليلة السابقة، وذلك راجع بالاساس إلى ارتفاع حقينة سد الوحدة ب48ر0 في المائة، وهو أكبر سد في المغرب، والذي بلغت نسبة الملء به 57.43 في المائة ، وسد إدريس الأول الذي سجل نسبة ملء 25.53 في المائة، أي بارتفاع 0.19 في المائة مقارنة باليوم السابق.