في رمضان ..جريمة قت..ل واغتصاب طفل بسيدي يحيى الغرب

2024-04-05 / 22:55
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فتحت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بسوق الأربعاء الغرب، التابعة لولاية أمن القنيطرة، تحقيقا في ملابسات جريمة قتل بشعة ارتكبت في حق طفل قبيل أذان المغرب، بعد اغتصابه.

وعلم أن الشرطة أحالت المتهم ( شابا من مواليد سنة 2003) على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، قبل إحالته على جلسة المحاكمة، في ظل اعترافاته المثيرة

وتقول التفاصيل انه تم استدراج الطفل الضحية إلى منزل مهجور كان يستغل، قبل سنوات، كمقر لمفوضية الأمن قبل تسليمه إلى أصحابه، حيث قام بهتك عرضه، ثم قتله وتركه عاريا مضرجا في دمائه.

2024-04-05 / 22:55
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