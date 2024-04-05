ليل يعمّق جراح مرسيليا ويتقدم إلى المركز الثالث في الدوري الفرنسي

صعد ليل مؤقتًا إلى المركز الثالث في الدوري الفرنسي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه مرسيليا 3-1 في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة والعشرين الجمعة.

وسجّل أهداف ليل كل من الكندي جوناثان ديفيد (54 من ركلة جزاء) وريمي كابيلا (71) والسويدي غابرييل غوندموندسون (84) فيما سجّل البرازيلي إسمايلي هدف مرسيليا الوحيد (81 خطأ في مرماه).

وبات في رصيد ليل 49 نقطة في المركز الثالث وبفارق الاهداف عن موناكو الرابع الذي يواجه رين الأحد.

في المقابل، تجمّد رصيد مرسيليا عند 39 نقطة في المركز السابع.

وهذا الفوز هو الثاني تواليا لليل، فيما تلقى مرسيليا خسارته الثالثة تواليًا قبل ايام معدودة من لقائه امام بنفيكا البرتغالي الخميس في الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

وتستكمل المرحلة السبت فيلعب لنس مع لوهافر، وباريس سان جرمان مع كليرمون فيران.

فيما يلعب الأحد بريست مع متز، مونبلييه مع لوريان، رينس مع نيس، تولوز مع ستراسبورغ، ونانت مع ليون