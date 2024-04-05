توقيف عصابة اجرامية مختصة في ” الكريساج ” ببرشيد

أطاحت عناصر الدرك الملكي مؤخرا بعصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية، تنشط بإقليم برشيد، وذلك إثر تنفيذها عمليات سطو متتالية قبل أن يتم إيقاف ثلاثة من أفرادها.

العصابة الاجرامية كانت تنفذ عملياتها بمناطق متفرقة بالإقليم، حيث يتم استهداف الضحايا وشل حركتهم عن طريق “البراكاج” لمنعهم من محاولة الفرار، قبل الشروع في تهديدهم بالسلاح الأبيض، وفي أحيان أخرى، تعريضهم للضرب والجرح قبل سلبهم دراجاتهم والفرار نحو وجهة مجهولة.

كما ان التحقيقات مع الموقوفين ، كشفت أن أفراد العصابة كانوا يقومون بتفكيك الدراجات المستولى عليها وتغيير إطاراتها لإعادة تصريفها لصالح هواة المسروقات أو الجانحين وتجار المخدرات ممن يستعملونها في التمويه.

وكانت مصالح الدرك الملكي قد توصلت بشكايات من قبل الضحايا، حيث مكنت التحريات المكثفة من ضبط ثلاثة أفراد كانوا على متن دراجتين ناريتين، قبل أن يحاولوا الفرار بمجرد رؤيتهم الدركيين، غير أن مطاردتهم أفضت إلى توقيفهم.

هذا، وأسفرت هذه العملية عن ضبط محجوزات كانت برفقة أفراد العصابة، من بينها الدراجتين اللتين لا تتوفران على الوثائق الضرورية، إضافة إلى أسلحة بيضاء تستعمل في الاعتداء على الضحايا وتهديدهم.

وقد تم ايداع أفراد العصابة السجن في انتظار محاكمتهم بالمنسوب لهم .