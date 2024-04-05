حيار :” مقترحات تعديل مدونة الأسرة كانت غنية والحسم يبقى للملك”

هبة بريس- الرباط

قالت وزيرة التضامن و الإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بأن واجب التحفظ يمنعها من الحديث والغوص في المقترحات التي تقدمت بها مختلف الهيئات المشاركة في تعديل مدونة الأسرة.

وأضافت حيار خلال لقاء إعلامي رمضاني مع مدراء وممثلي المنابر الوطنية اليوم الجمعة 05 أبريل، بأنها تشرفت بالمشاركة ضمن الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة بصفتها ممثلة لوزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، وأن الخلاصات رفعت للملك محمد السادس للنظر والبت فيها.

وكشفت الوزيرة، أنه المقترحات التي تقدمت بها جميع الهيئات المدنية والدستورية المشاركة كانت غنية وكلها تنصب في معالجة قضايا أساسية في المجتمع المغربي والحسم يبقى للملك محمد السادس.

وختمت الوزيرة حديثها في الموضوع بكون الرسالة الملكة المؤطرة لتعديل مدونة الأسرة كانت واضحة ولا يمكن الخروج عن التأطيرات المتضمنة بالرسالة.