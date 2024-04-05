وزارة النقل تذكر “رايان إير” بالتزاماتها بخصوص بيع التذاكر بالعملة الصعبة
قررت وزارة النقل واللوجستيك، اليوم الجمعة، السماح لشركة “رايان إير” بتسيير رحلاتها الداخلية بشكل استثنائي لمدة شهر في انتظار امتثال الشركة لالتزاماتها، وذلك بعد أن لاحظت أن التذاكر متاحة فقط للشراء عبر البطاقات البنكية المغربية الدولية بالعملة الصعبة.
وذكرت الوزارة، في بلاغ بخصوص بيع تذاكر الطيران الداخلي من طرف هذه الشركة، أنه في إطار تعزيز الاتصال الجوي الداخلي، رخصت وزارة النقل واللوجستيك، في 24 نونبر 2023، لشركة الطيران “رايان إير”، تنظيم 11 رحلة داخلية تربط 9 مطارات مغربية خلال موسم صيف 2024 (من أبريل إلى مارس).
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إصدار هذا الترخيص الاستثنائي بشرط صريح أن يكون بيع التذاكر متاحا بالدرهم، وهو الشرط الذي تم قبوله وتأكيده برسالة من شركة الطيران بتاريخ 29 نونبر 2023.
وأشار البلاغ إلى أنه بعد أن لاحظت الوزارة أن التذاكر متاحة فقط للشراء عبر البطاقات البنكية المغربية الدولية بالعملة الصعبة، قامت بتذكير الشركة بالتزاماتها يوم 29 مارس 2024، وأمرتها بالامتثال لها في أقرب وقت ممكن.
وخلصت إلى أنه ” لتجنب إزعاج المواطنين الذين سبق لهم شراء تذاكرهم وتنظيم سفرهم، قررت الوزارة السماح لشركة رايان إير بتسيير رحلاتها الداخلية بشكل استثنائي لمدة شهر (ابتداء من الأحد 31 مارس) في انتظار امتثال الشركة لالتزاماتها)”.
8 تعليقات
شركة “رايان إير” هي الأفضل حاليا في المغرب
تسيير رحلاتها الداخلية بشكل استثنائي لمدة شهر في انتظار امتثال الشركة لالتزاماتها ذلك افضل قرار
بالفعل يجب أن يكون بيع التذاكر متاحا بالدرهم
بل يجب فرض غرامة عليها واعادة الاموال التي تم دفعها بالعملة الصعبة للدولة..
على هذه الشركة أن تفرض التسعيرة بالدرهم ..
هاته الشركة ستخلق منافسة مع شركات النقل المغربية ..
عليها أن تتعامل مع المواطنين بالعملة المحلية ..
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