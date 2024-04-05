هل تغيرت نظرة الفرق الأوروبية لصيام اللاعبين المسلمين؟

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن اللاعبين المسلمين في الفرق والأندية الأوروبية وخلال مباريات الدوريات المشهورة مثل الدوري الإنجليزي، يتمتعون بميزات تراعي خصوصية صيامهم في شهر رمضان.

وكشف تقرير الصحيفة كيف تغيرت نظرة هذه الأندية في التعامل مع اللاعبين الصائمين في رمضان، وتعزيزهم عبر إجراءات تساعدهم على الصوم في ظروف أفضل.

واستعاد التقرير كيف عاش يوسف شيبو، لاعب خط الوسط المغربي السابق والمحلل الرياضي حاليا، حياته كمحترف كرة قدم في أوروبا مع الصيام في شهر رمضان.

وقال التقرير إنه سعى جاهدا لإثبات نفسه ولم يرغب في القيام بأي شيء قد يضر بفرصه في النجاح، وشمل ذلك إفصاحه لإدارة ناديه بورتو البرتغالي عن صيامه خلال شهر رمضان، في شتاء عام 1997.

كانت جلسات التدريب التي كانت تعقد في الصباح وبعد الظهر شاقة جدا بالنسبة لشيبو مع بقاءه دون طعام وماء من شروق الشمس إلى غروبها، وفق الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أنه بعد أيام من الدوار والصداع في صمت، وضع النادي خطة للحفاظ على طاقة وصحة لاعبه خلال صيامه.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن شيبو كان محظوظا في ذلك الوقت بأن يتفهم مدربه حينها أهمية ممارسته شعيرة هي واحدة من أركان الإسلام الخمس لدى المسلمين، لكن لعقود من الزمن، لم يجد لاعبون مسلمون آخرون هذا من قبل أنديتهم في رياضة حيث اللعب المستمر وقلة التبديلات.

ومن أجل ذلك، اعتمد هؤلاء اللاعبون منذ فترة طويلة على العديد من الحيل والحلول المرتجلة لكسر صيامهم من خلال ادعاء الإصابات أو اختلاس لحظات من أجل تناول تمرات قليلة أو مشروب سكري في يد أحد الموظفين عندما يحين وقت أذان المغرب، وفق الصحيفة.