دور سينما بريطانية ترفض استضافة مهرجان الفيلم الإسرائيلي

رفضت دور سينما بريطانية استضافة مهرجان سينمائي إسرائيلي في بريطانيا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

ونقلت صحيفة “التايمز” اللندينة عن منظمي مهرجان”سيريت” السينمائي ، الذي دخل عامه الثالث عشر، في المملكة المتحدة، قولهم إن دور السينما الشريكة رفضت استضافة عروض لحدث هذا العام بسبب التهديدات المزعومة بـ “المظاهرات والمقاطعات المستمرة” من “الكيانات المناهضة لإسرائيل”.

وانتقدت أوديليا هاروش، المؤسس المشارك للمهرجان والرئيس التنفيذي للمهرجان، سينما “كورزون” و”بيكتر هوس” لرفضهما استضافة العروض واتهمتهما بممارسة “ثقافة الإلغاء”.

و ذكرت أن سينما “كورزون” كانت وافقت على استضافة العروض، ولكن في أعقاب هجوم صاروخي إسرائيلي على شاحنة طعام في غزة في وقت سابق من هذا العام، قررت إدارة السينما إلغاء الموافقة.

ونقلت الصحيفة عن هاروش قولها: “ليس الأمر أنني سأعرض أفلامًا تُظهر أن كل شيء مزدهر وعظيم في إسرائيل..نحن نختار الأفلام على أساس قيمها الفنية وليس على قيمها السياسية. لكنني أؤمن من أعماق قلبي بحرية التعبير”.