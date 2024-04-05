“النيران” تلتهم حافلة ضواحي شفشاون (صور )

2024-04-05 / 16:50
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هبة بريس – مكتب طنجة

التهمت النيران زوال اليوم الجمعة، 5 أبريل حافلة لنقل المسافرين بالطريق الرابطة بين “شرافات” وباي تازة ضواحي إقليم شفشاون .

وبحسب مصادر الموقع فقد أتت السنة النيران على الحافلة التي تحمل اسم “نجم الشمال “بأكملها ، فيما نجا جميع الركاب حيث لم يصب أي أحد منهم بأذى .

واستنفر الحادث السلطات المحلية التي علمت بالخبر وانتقلت على وجه السرعة إلى عين المكان لمعاينة الواقعة.

2024-04-05 / 16:50
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