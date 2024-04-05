وزير الفلاحة يزور ورش تهيئة موقع المعرض الدولي للفلاحة بمكناس

ع محياوي _ هبة بريس

أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 بمكناس، مرفوقا بوالي جهة فاس مكناس، السيد سعيد زنيبر، وعامل إقليم مكناس السيد عبد الغاني الصبار، ورئيس جمعية المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، السيد محمد فيكرات، ومندوب المعرض بالنيابة، السيد كمال هيدان، والمدير الغام للإستشارة الفلاحية جواد بحاجي بالإضافة إلى وفد من كبار مسؤولي الوزارة، على زيارة ورش تهيئة موقع المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (SIAM).

واطلع الوزير و الوفد المرافق له خلال هذه الزيارة على سير أشغال تهيئة الموقع الذي سيحتضن المعرض ومختلف الجوانب التنظيمية المتعلقة بهذا الموعد الذي أصبح يعد محطة ضرورية في المنظومة الفلاحية المغربية.

« يُعدّ المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب اليوم منصة فريدة للتبادل والتواصل حول رؤية واستراتيجية التنمية القروية لبلادنا. فهو يوفر فرصة سانحة للالتقاء مع مختلف الشركاء، االوطنيين و الدوليين »، حسب تصريح أدلى به السيد الوزير في إطار هذه الزيارة، والذي أكد فيه على أهمية الأدوار الرئيسية المنوطة بالمعرض، وعلى رأسها النهوض بالممارسات الفلاحية المستدامة والابتكار التكنولوجي والمبادلات التجارية والتعاون الدولي.

من جانبه، قال محمد فيكرات، رئيس جمعية المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب: « طموحنا بالنسبة للمعرض الدولي للفلاحة هو توفير فضاء للاشعاع و الحوار والابتكار، ملائم لتبادل الممارسات الجيدة و خلق وتعزيز شراكات استراتيجية ».

تعرف أشغال تهيئة المعرض تقدما سريعا جدا، ما يعد شاهدا على الديناميكية التي اتصف بها جميع المتدخلين والتزامهم القوي بتقديم دورة استثنائية على جميع المستويات، سواء بالنسبة للزوار أو العارضين. بهذا الصدد، أشار السيد هيدان من جانبه إلى المجهودات المبذولة من قبل الساهرين على إعداد وتنظيم المعرض قائلا: « نعمل بجد من أجل تنظيم نموذجي لهذه الدورة 16، التي نريدها أن تكون انعكاسا لالتزامنا القوي إزاء تنمية فلاحتنا المغربية والدولية »

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة حفظه الله، يعتبر المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي يقام سنويا بمكناس، من بين الأحداث الفلاحية الكبرى على صعيد إفريقيا والشرق الأوسط. وستنعقد دورته 16 خلال الفترة من 22 إلى 28 أبريل تحت شعار: « المناخ والفلاحة: من أجل أنظمة إنتاجية مستدامة ومرنة »، مع مشاركة إسبانيا كضيف شرف. يقام المعرض على مساحة تصل إلى 12 هكتار، ويَعِدُ بتجربة غنية سواء بالنسبة للمهنيين أوالعموم.

و تعتبر الدورة المقبلة منصة للتبادل والعمل من أجل إرساء نظم إنتاجية مستدامة ومرنة في سياق متسم بالتغيرات المناخية، معززة ببرنامج يضم أكثر من 40 ندوة علمية، ومشاركين من 70 بلد، و1500 عارض، وينتظر استقبال أكثر من 950000 زائر.

وتتميز الدورة 16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب على الخصوص بـ:

• إضافة قطب جديد « الفلاحة الرقمية »، والذي يهتم بدور التكنولوجيا الرقمية في خدمة فلاحةٍ أكثر فعالية وأكثر مرونة؛

• توسيع قطب « المنتجات المجالية »، تثمينا لتنوع نشاط التعاونيات في ميدان الإنتاج الفلاحي المغربي؛

• اعتماد التذكرة الإلكترونية لتحسين ظروف ولوج المعرض وزيارته.